Alle jonge dressuurpaarden WK Ermelo online

In totaal zijn via de verschillende nationale federaties 125 paarden in drie leeftijdscategorieën aangemeld.

KWPN

Met 31 paarden is het KWPN de absolute hofleverancier. Hannover en Oldenburg nemen elk 17 paarden voor hun rekening. Dan volgen Dansk Varmblod (13), Swedish Warmblood (11) en Westfalen (6).

2 t/m 5 augustus

De Wereldkampioenschappen voor 5-, 6- en 7-jarige dressuurpaarden vindt volgende week van 2 t/m 5 augustus plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Bekijk hier de lijst van deelnemende paarden.

