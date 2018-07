Evi van Rooij niet naar EK met Jango

Evi van Rooij zou haar EK-debuut maken volgende week, maar deze zal worden uitgesteld. “Met pijn in ons har hebben in overleg met Monique Peutz moeten besluiten om Jango terug te trekken voor het EK. Ik had ontzettend graag mee gewild, maar hij is niet helemaal fit en de gezondheid van Jango is natuurlijk het allerbelangrijkste.”, laat Van Rooij weten op haar Facebookpagina.

Sterke ruiters

“Het is een groep mentaal sterke ruiters, die het hele seizoen goed en constant gepresteerd heeft. Ze zijn allemaal op de juiste manier met de sport bezig en ik verwacht dat ze op het EK goed mee kunnen draaien. Ik had heel graag vijf combinaties meegenomen, reserve Thessa Gilbers zit echt heel dicht tegen de rest van de selectie aan, maar helaas kan dat niet”, liet Monique Peutz eerder weten. Met het uitvallen van Van Rooij zal Thessa Gilbers, die haar laatste jaar op de pony’s rijdt, invallen met Baumann’s Despino.

