Ingrid Klimke verliest Geraldine aan chronische hoefbevangenheid

Bij het Grand Prix-debuut van Klimke en Geraldine was er een mooi percentage van 72,52%, maar na het afgroeten bij de finale van de Louisdor Preis verscheen de merrie niet meer in de ring. Eerder dit jaar schreef de amazone op haar website dat een rentree nog even op zich zou laten wachten: “Geraldine wordt in 2018 niet op concoursen voorgesteld, omwille haar gezondheid moeten we helaas pauzeren.”

Danseres

Door chronische hoefbevangenheid kwam er echter vroegtijdig een einde aan haar leven. “We zullen haar altijd herinneren als een fantastische en betoverende danseres”, schrijft Klimke op haar Facebook. De merrie stond sinds 2014 bij de amazone op stal.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB