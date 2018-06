Kür-winst voor Carl Hester en Hawtins Delicato

In de Grand Prix van gisteren piaffeerde Hawtins Delicato nog voor achten en negens, maar in de kür ging het in de eerste piaffe mis en kwam er een teken van licht verzet, dat gebeurde ook in de tweede piaffe. De laatste piaffe werd wel goed afgesloten. In het galopgedeelte ontstond er een fout in de serie om de twee, wat later opgehaald werd met een goede reservelijn. Hoge cijfers werden behaald voor onder andere de appuyementen, eners en verruimingen.

Davison in vorm

Richard Davison stelde zijn Lingh-zoon op een fraaie manier voor en scoorde een hele reeks aan achten, onder andere voor de pirouettes, piaffe en passage. In de serie om de twee ontstond een fout, wat de score iets drukte. Davison kwam uit op 75,875%. Charlotte Fry reed een stabiele proef met Dark Legend (v. Zucchero) en zag die beloond worden met 72,500%.

Bekijk hier de kür van Carl & Hawtins Delicato (vanaf 07:30 minuten)



Bron: Paardenkrant-Horses.nl