Symphonic was in 2014 premiehengst op de Westfaalse Hengstenkeuring en was een jaar later met een 8,59 de beste dressuurhengst op de Hengstleistungsprüfung in Neustadt-Dosse.

Vorig jaar nam hij onder het zadel van Anja Wilimzig deel aan het Bundeschampionate voor vijfjarigen.

Video: Symphonc met Anja Wilimzig



Bron: Reiter Revue