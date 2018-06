PR voor Gosse Pieter Hellinga en Eyecatcher

Met achten voor de series, op een piaffe en een zeven en acht voor de passage en geen enkele onvoldoende was Gosse Pieter Hellinga vandaag veruit de beste in Erica. De juryleden prezen de fijne manier van voorstellen en het talent van de Tietse D-zoon voor de piaffe en passage. Zelf vond de ruiter het allemaal nog niet goed genoeg gaan thuis en wilde ook eigenlijk niet starten, maar partner Bennie van Es zei hem: ‘Je moet’, met als resultaat een oranje lint, een nieuw PR en meer vertrouwen.

Bischot en Krijnsen aan kop

In de Lichte Tour waren er oranje linten voor Hester Bischot met Dancer Again en Lotte Krijnsen met Zarienta. Bischot won de Prix St. Georges met haar imposante Prestige VDL-zoon met 64,71%. Krijnsen pakte de overwinning in de Intermédiaire I met een score van 63,46%.

Veenje en Kersten verdelen de winst

In het ZZ-Zwaar won Lisanne Veenje de eerste proef met haar Friesen Exklusiv Wirdmer (64,71%). Wendy Kuiken werd hier tweede met Victorie Boogie Woogie en Geesje Raimond-De Groot mocht het witte lint on ontvangst nemen. In de tweede proef was de eerste plek voor Ferdy Kersten met Casino Royale (v. Voltaire). Veenje werd met haar Fries nu tweede en Paulien Alberts en Enrico eindigde als derde.

Bij de Junioren kwam alleen Romy Vreugdenhil aan de start. Zij zette met Patrick twee vrij constante proeven neer die goed waren van 62,05% en 64,49%.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl