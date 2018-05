Stephanie Beek-Peters’ Jeff overleden

“Ik ga je ontzettend missen, mijn grote vriend! Je hebt de tijd van je leven gehad in de wei met je harem. Ook zij missen je! RIP”, vervolgt Beek in haar FB-post.

Carrière

Jeff was een zoon van Jetset-D en werd bij het KWPN aangwezen voor het verrichtingsonderzoek, maar werd niet goedgekeurd. In de sport werd Jeff door Beek uitgebracht tot het hoogste niveau en maakte met zijn amazone een tijdlang deel uit van het Nederlandse A-kader. De laatste internationale start van Jeff en Beek-Peters dateert uit 2009 toen ze in Falsterbo zowel in de Grand Prix als in de kür tweede werden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB