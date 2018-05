Dubbele winst Dufour stopt Zweden niet in landenwedstrijd, Nederland 3e

Behalve dat er rekening gehouden kan worden met Zweden voor de bronzen plak op de Wereldruiterspelen in september, een Nations Cup wedstrijd met weinig voorspellende waarde in dit WEG-jaar. Dat de scores van de Deense Dufour, die overal ver boven uit torende, niet tot de zege voor Denemarken in de Nations Cup hebben geleid, heeft te maken met de verandering van de opzet. Dit jaar is de klassering van de ruiters in de Grand Prix, de Grand Prix Special en de kür op muziek bepalend voor de plaatsing in de landenwedstrijd. In voorgaande edities werden de percentages opgeteld. De zes hoogste klasseringen per team tellen mee.

Nederland derde

Nederland eindigde op een totaal van 39 punten. Hiervoor telden de 8ste (71,022%) en 5e plaats (74,3%) van Hans Peter Minderhoud met Zanardi (v. Rubels) in de Grand Prix en de kür op muziek, de 9e plaats in de Grand Prix (70,717%) en 4e plaats in de Spécial (71,489%) van Diederik van Silfhout met Four Seasons en de 11e plaats in de Grand Prix (69,826%) en 6e plaats in de kür (73,5%) van Patrick van der Meer en Zippo.

Beide keren telden de klasseringen van Katja Gevers met de 18-jarige Thriller, die als vervanger voor Adelinde Cornelissen met Aqiedo naar Frankrijk was gekomen, niet mee in de eindscore. Zij zette 68,152% neer in de Grand Prix en 68,872% in de Spécial

Goed voor de beste Nederlandse resultaten: Hans Peter Minderhoud en Zanardi



Dream Boy en Expression

Zowel Hans Peter Minderhoud als Diederik van Silfhout hebben al eerder aangegeven voor deelname aan de Wereldruiterspelen te willen gaan, maar niet met de paarden die in de Nations Cup in Compiègne in de baan verschenen.

Minderhoud heeft zich uitgesproken over zijn ambities met Dream Boy en bij Van Silfhout is Expression het beoogde WEG-paard. Dream Boy liep wel in Compiègne, in de driester. Daar won hij twee keer, de Grand Prix en de Spécial beide met scores van 71%. Expression stond in eerste instantie ook op de lijst voor de driester van Compiègne, maar zijn tweede internationale wedstrijd is verschoven naar de observatiewedstrijd in Rotterdam.

Zweden sterk voor de dag met Kittel en co

Zweden kwam in de eerste Europese etappe van de FEI Nations Cup dressuur (de eerste was in Wellington) bovenaan te staan. Voor Zweden zette nu eens een keer niet Patrik Kittel de beste score neer, maar Juliette Ramel. Zij werd met Buriel KH (v. Osmium) tweede in de Grand Prix (74,738%) en won de Spécial met 75,535%. Overigens is dat wel een succes waar Patrik Kittel trots op kan zijn, hij is sinds kort de trainer van Ramel.

Zelf reed aanstaande vader Kittel Well Done de la Roche C (v. Fürstentraum) naar de derde plaats in de Grand Prix 74,534% en de tweede plaats in de kür met 78,95%. Ook de twee andere meetellende plaatsingen voor Zweden, de 5e plaats in de Grand Prix en de 2e plaats in de Spécial waren ook voor een Kittel-leerlinge. De zus van Juliette, Antonia Ramel stuurde Brother de Jeu (v. Voice) twee keer naar dik 72%. Het resultaat van Zuidenwind (v. OO Seven) en Rose Mathisen telde niet mee. Alle klasseringen bij elkaar opgeteld kwam Zweden op 15 punten.

Denemarken zonder streepresultaat 2e

Denemarken bleef ondanks twee keer de dikke winst van Dufour met 39 punten op flinke achterstand op Zweden. Daarbij moet opgemerkt worden dat zij maar drie ruiters naar Frankrijk hadden gestuurd en er dus niets weg te strepen viel. Anders Dahl deed het met Selten HW (v. Sandro Hit) netjes met een 6e plaats in de Grand Prix en een 5e in de Spécial, maar de 18e plaats van Ulrik Moelgaard met Michigan in de Grand Prix, kostte flink wat punten. Dufour reed overigens geen records met de 79,696% in de Grand Prix en de 84,25% in de kür.De 4e plaats in de landenwedstrijd was voor Groot-Brittanië gevolgd door België.

Volgende week Uggerhalne

De derde etappe van de FEI Nations Cup dressuur staat in Uggerhalne op het programma volgende week. Rien van der Schaft heeft aangekondigd dat Daniëlle Heijkoop met Badari (v. Gribaldi), Madeleine Witte-Vrees met Wynton (v. Jazz), Thamar Zweistra met Double Dutch (v. Johnson) en Emmelie Scholtens met Apache (v. UB40) daar aan de start komen.

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag Grand Prix

Uitslag Grand Prix Spécial

Uitslag kür

Bron: Paardenkrant-Horses.nl