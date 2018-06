Duitse WK-selectiecommissie dunt groep 5-jarigen flink uit

Nog meer bekende namen zijn nog steeds in de race voor één van de zeven door de FN te verdelen tickets voor Ermelo: de Oldenburger hengstenkeuringskampioen, veilingtopper van de keuring in 2015 (500.000 euro) en sporttesttopper Bonds (v. Benicio) met Beatrice Buchwald. Eva Möller met Bundeskampioene Candy OLD (v. Sir Donnerhall) en de door Ann-Kathrin Linsenhoff uit topmerrie Wahajama Unicef (v. Warkant) gefokte Thiago (v. Totilas). Matthias Alexander Rath zelf met de voor 100.000 euro in Verden aangeschafte Destacado (v. Desperados), die eerder Bundeskampioen was bij de driejarige hengsten.

Bonds



Nog meer bekenden

Ook bekend is de voor 430.000 euro door Sissy Max-Theurer aangeschafte sporttesttopper Dimitroff MT(v. Dimaggio). Ook de voor 550.000 euro in de PSI door Helgstrand aangeschafte For Emotion (Foundation uit Bundeskampioene Samira v. Sandro Hit) mag door. Deze hengst is overigens niet meer van Helgstrand. Hij verkocht hem later (voor vermoedelijk iets meer) door aan Anna Kasprzak. Zij laat hem rijden door Helgstrand-ruiter Kenneth Damgaard en tenslotte is er nog Bundeskampioen (bij de vierjarige hengsten in 2017) Devonport (v. Dancier) met Rieke Schnieder. Een iets goedkopere variant: Gerd Sosath kocht deze zwarte voor 30.000 euro op de hengstenkeuring in Verden.

Devonport & Destacado:

Zoniks van PSI-veiling

Naast Zum Glück mag ook Zucchero door naar de tweede selectiedag. Net zoals Zum Glück is Zucchero een zoon van Zonik en werd hij vorig jaar op de PSI-veiling verkocht. Daar bracht de ruin toen 370.000 euro op. Hij wordt nog gereden door Kasselmann-werknemer Frederic Wandres, die na de Duitse selectie als de wiedeweerga naar Rotterdam moet. Hij is door bondscoach Monica Theodorescu namelijk opgesteld in het Duitse team.

Lees ook: Van Lierop over doorverwijzing Zum Glück: ‘Hij heeft niet eens een zadel opgehad’

Drie ‘onbekenden’

Drie ‘onbekenden’ hebben de tweede selectie ook gehaald. De voor 47.000 euro in Vechta geveilde ruin Danubio OLD (v. Dante Weltino) met Sandra Kötter, Rock’n Roll Boy (v. Rock Forever) met de Spanjaard Nuno Castro Silvo Palma Santos en Drama Queen (v. Deveraux) met Sabrina Gessman. Die laatste merrie is niet bekend, maar heeft wel bekende eigenaresse: Helen Langehanenberg, die haar notabene zelf gefokt heeft.

Wie niet

Ook interessant is het welke paarden volgens de Duitse selectiecommissie niet goed genoeg waren. Op dat lijstje onder andere Kirsten Brouwer met Don Clorentino des Paluds (v. Don Juan de Hus), Kenneth Damgaard met de voor 200.000 euro door Helgstrand in Westfalen aangeschafte Florentina S (v. For Romance I), Severo Jurado Lopez die met Foundation-zoon Foundator (in 2017 voor 360.000 euro aangeschaft in Vechta door Helgstrand) en PSI-paard (125.000 euro) Schokoprinz (v. Swarovski).

Foundator:



Zeven- en zesjarigen

Gisteren maakte de FN al bekend welke zevenjarigen door zijn naar de volgende ronde (lees hier meer), bij de zesjarigen wordt dat later vandaag bekend gemaakt.

Klik hier voor de doorverwezen paarden

Bron: Paardenkrant-Horses.nl