Dujardin viert Inter I-winst met rondje op de crossbaan

De Britse amazone was heel tevreden over de proeven van River Rise Escala, die gisteren ook de de Prix St. Georges won. “Maisie heeft nog niet veel wedstrijden met mij gelopen. Ze kan soms nog wat groen aanvoelen, maar in de Prix St. Georges van gisteren voelde ze juist heel stabiel. Ze maakte geen fouten en ik kwam heel blij de ring uit. Ze heeft heel veel power en haar wissels zijn zo groot. Ik moet er echt aan denken diep in het zadel te zitten, want ze gooit je dan gewoon uit het zadel”, vertelt Dujardin lachend.

Vervanger

“Vandaag zou ik eigenlijk een ander paard in de Intermediaire I rijden, maar die kwam niet en daardoor heb ik Maisie gereden. Ze had de proef nog nooit gelopen, ik heb ‘m thuis niet eens geoefend. Het voelde hier en daar wat wiebelig en ik moest haar echt wat helpen, maar ik kan echt niet klagen.”

Vivaldi-dochters op dreef

Op zaterdag won Dujardin de Prix St. Georges met de Vivaldi-dochter Florentina IV met 75,18%, om een dag later de winst in de Intermediaire I op te eisen. Mount St. John VIP, eveneens een dochter van Vivaldi, won op zaterdag de proef voor zevenjarigen met 75,44%. Ook voor mentor Carl Hester was er een eerste prijs, hij won met zijn Tryon-hoop Hawtins Delicato de Grand Prix met 75,12%.

Bekijk hier de video’s van Dujardin op de crossbaan:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl