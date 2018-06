EK U25 toch naar Exloo

De problemen in Roosendaal zijn blijkbaar toch omvangrijker dan eigenaar Leon van der Pluijm dit voorjaar deed voorkomen. Het aflassen van CDI Den Goubergh was volgens hem een eenmalige actie. “Het is natuurlijk niet leuk om een evenement niet door te laten gaan, maar ik had eigenlijk geen keus. Het was óf één evenement aflassen, óf weer een jaar wachten met de verbouwing.” Op dat moment liet hij weten dat het EK U25 doorgang zou vinden, omdat het grootste deel van de verbouwing dan klaar zou zijn.

‘Prachtige wedstrijd’

De KNHS is blij met Hippisch Centrum Exloo: “Deze mooie locatie heeft een enthousiaste en gedreven organisatie, die zich reeds bewezen heeft en bereid is om een prachtige wedstrijd neer te gaan zetten op de al geplande datum.” De datum blijft dus 13 – 17 augustus 2018. Er vindt ook geen verschuiving plaats in de juryleden. De FEI heeft inmiddels het EK formeel toegewezen aan Exloo.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS