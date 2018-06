Gunner KS weg bij Dana van Lierop

Om wat voor communicatieproblemen het gaat, is nog niet bekend. Wel wordt Dana in het bericht vriendelijk bedankt: ‘Dana bedankt voor alles, je hebt hem super ver gebracht!’

Geen WK

Vorige week liet Dana van Lierop op haar Facebookpagina nog weten dat de hengst op eigen initiatief is teruggetrokken uit de WK-selectie. ‘In overleg met de trainers en eigenaar hebben we ervoor gekozen om niet verder te gaan in dit traject. Na de hengstenkeuring in den bosch heeft Gunner een hoefzweer gekregen die er bij de kroonrand uit kwam en daar heeft hij best even last van gehad en even rust heeft gekregen daarom. Nu missen wij de routine.’

‘Rustig doortrainen’

Op dat moment lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht. Het bericht gaat als volgt verder: ‘Gunner loopt ontzettend fijn op dit moment maar nog niet zoals we hem kennen en vinden we het te “kort dag” om naar het WK te gaan en kiezen we ervoor om hem gewoon rustig door te trainen. We vinden het jammer om niet aan de start te komen op het WK maar we vinden het belangrijk dat Gunner alle tijd krijgt om “back in shape” te komen.’

Gunner KS is terug naar Stal Witte, waar hij eerder ook stond.

Bron: Facebook