De amazone zag de haas zelf niet, maar hoorde wel de ‘oh’s’ en ‘ah’s’ van het publiek. “De reacties van het publiek stoorden me in de proef, maar ik wist niet dat er een haas was. Ik dacht dat ik verkeerd gereden was, of dat mijn paard een ijzer was verloren.” Chef d’Equipe Klaus Roeser mompelde in de persconferentie dat er vanavond haas op de barbecue gaat.



Bron: dpa