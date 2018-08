Hubertus Schmidt’s Chrysler verkocht

Chrysler werd in 2015 uitgebracht op een Bundeschampionate kwalificatiewedstrijd door de Oekraïense Pavline Revesz. Hier spotte Schmidt het talentvolle paard voor zijn leerling Nadia Haridass, maar uiteindelijk kocht hij hem toch zelf samen met handelaar Arnold Winter.

Debuut

In april 2018 debuteerde Schmidt met Chrysler in de Louisidor Cup Developing Grand Prix horse kwalificaties in Hagen, waar de combinatie als tweede eindigde. Later deed de combinatie mee in een korte Grand Prix proef op Hof Bettenrode waar ze weer tweede werden.

Tokyo

Isabelle Ros heeft het paard gekocht voor de 37-jarige amazone Delia Eggenberger met het oog op Tokyo. Eggenberger reed eerder op nationaal Grand Prix niveau met Brunello en Lichte Tour met Reglisse V.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage