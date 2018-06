Landenteams Rotterdam bekend

Bondscoach Rob Ehrens heeft vijf combinaties aangewezen. Tijdens het concours zal hij zijn definitieve selectie van vier bekend maken. Aangewezen zijn:

– Michel Hendrix, Baileys

– Marc Houtzager, Sterrehof’s Calimero

– Frank Schuttert, Chianti’s Champion

– Harrie Smolders, Don VHP Z N.O.P.

– Jur Vrieling, VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P.

De Longines FEI Nations Cup wordt dit jaar niet op vrijdag verreden, maar op zondag. Een verandering die in vrijwel alle Nations Cup wedstrijden voor de springruiters is doorgevoerd. De Longines Grand Prix, die traditioneel op de zondagmiddag verreden werd, verhuist naar de vrijdagavond.

Hopen op meer

Vorig jaar werd het springruiterteam vijfde in de Longines FEI Nations Cup in Rotterdam. Nummer één van de huidige wereldranglijst Harrie Smolders was er toen ook bij, net als Marc Houtzager en Jur Vrieling. Bondscoach Rob Ehrens hoopt dit jaar op meer. “Of dit ook het uiteindelijke A-team is richting het wereldkampioenschap kan ik nu nog niet zeggen. Ik heb de combinaties gekozen waarvan ik op dit moment zie dat ze het beste in vorm zijn. Daarmee gaan we de strijd aan in Rotterdam.”

In La Baule reden de Nederlandse ruiters hun eerste Longines FEI Nations Cup die meetelde voor het klassement en daar werden ze tweede.

Doelstelling: winnen

Het Nederlandse dressuurteam wordt gevormd door:

– Edward Gal, GLOCK’S Zonik N.O.P.

– Hans Peter Minderhoud, GLOCK’S Dream Boy

– Emmelie Scholtens, Apache

– Madeleine Witte-Vrees, Cennin

Bondscoach Rien van der Schaft is duidelijk met zijn doelstelling voor dit jaar. “De doelstelling is uiteraard om te winnen, maar dat zal niet eenvoudig zijn. Ik weet dat de Zweden met een heel sterk team komen en een enorme concurrent zullen zijn. De Duitsers, Denen, Engelsen en Amerikanen hebben ook hele sterke combinaties, maar ik weet niet exact met welke ruiters zij naar Rotterdam komen. De officiële inschrijving is nog niet gesloten en die landen hebben nog niet bevestigd met welke ruiters en paarden ze van start willen gaan.’’

De dressuurruiters rijden op donderdag allen in de Grand Prix en op zaterdag rijden twee combinaties de Special en twee combinaties in de Kür. De beste drie resultaten van de Grand Prix en de beste drie resultaten van de op zaterdag verreden proeven (GP Special en Kür) tellen daarbij mee voor het landenklassement. Het eindklassement wordt opgemaakt aan de hand van plaatsingspunten.

Bron: KNHS