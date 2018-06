Patrik Kittel Zweeds kampioen met Deja

Therese Nilshagen met Dante Weltino, Tinne Vilhelmson-Silfven met Paridon Magi en Juliette Ramel met Buriel KH. Met scores richting de 75% dit seizoen allemaal gegadigden voor de Wereldruiterspelen in Tryon, maar geen deelnemers aan het Zweedse kampioenschap afgelopen weekend in Strömsholm.

Patrik Kittel kon zijn topmerrie Deja, die hij voor de laatste keer reed in de Wereldbekerfinale, dus eenvoudig naar de zege sturen. Dat deed hij overigens wel met een record Grand Prix-score van de merrie: 77%. In de kür was er 82,675% – iets lager dan de dikke 83% in de Wereldbekerfinale.

Kittel-leerlingen tweede en derde

De door Huub en Tiny van Helvoirt gefokte KWPN-hengst Zuidenwind (v. OO Seven) werd met Rose Mathisen tweede in de kür (74,325%) en derde in de Grand Prix (70,63%). Rose Mathisen kon dus het reservelint ophalen. De tweede plaats in de Grand Prix (70,739%) en de derde plaats in de kür (74,175%) was voor Sofie Lexner met Tobajo Pik Disney. Zowel Mathisen als Lexner zijn leerlinges van Kittel.

