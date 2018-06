VIDEO: 85 punten voor keuringskampioen Jameson RS2

Met uitzondering van Jameson RS2 een weing spectaculaire Pavo Cup voorselectie in Ermelo. In totaal verdienden zes paarden een ticket voor de halve finale. Bij de vierjarigen ontvingen drie paarden een ticket: naast Jameson zijn dat Joie de Vivre Prins (Expression x Uphill) met Jennifer Sekreve (79 punten) Julia (Everdale x Westpoint) met Lisanne der Nederlanden (77 punten). Bij de vijfjarigen kregen Infinity Win T (Everdale x Jazz) met Roy First (81 punten) en Il Fiore (Fürst Romancier x Special D) met Lisanne der Nederlanden (80 punten) een ticket en bij de zesjarigen was het enige ticket voor Gwini van de Kempenhoeve (Bon Bravour x De Niro) met Emma Laarkamp (79 punten).

Drie paarden in presentatie

De bezoekers van de Centrale Keuring die Jameson RS2 in de presentatie in de keuringsring hoopten te zien, hadden pech. Marieke van der Putten was al eerder vertrokken. Slechts drie paarden kwamen terug in de presentatie.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl