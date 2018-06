Vijfjarigen: Bijna uitsluitend hengsten naar WK

De enige merrie in het rijtje is Imagine (Dream Boy x Biotop) onder Bart Veeze. De merrie werd vorig jaar reservekampioen van de Pavo Cup en won de Subli Competitie. Haar grootvader Vivaldi heeft via zonen en dochters meer ijzers in het vuur: Ibiza (Desperado x Jazz) onder Juliane Bronkhurst, In Style (Eye Catcher x Lorentin I) onder Renate van Vliet en Indian Rock (Apache x Vivaldi) onder Emmelie Scholtens.

Dubbel voor Veeze

Naast deze vier Vivaldi-kleinkinderen kreeg Bart Veeze ook met Hengstencompetitie-winnaar Imposantos (Wynton x Krack C) groen licht, evenals Iconic B (Bon Bravour x Jazz), die werd voorgesteld door Joyce Lenaerts.

Afvallers

Waar deze zes paarden het ultieme startbewijs wisten te veroveren, waren er ook zes afvallers. Dat zijn Emma Laarkamp met Inferno (Everdale x Trento B), Femke de Laat met Intro K (Apache x Rousseau), Jos Hogendoorn met Icerole DVB (Desperados x Painted Black), Krista Kolijn met Ivy (Lord Leatherdale x Negro), Laura Reija met Imagine (Chippendale x Jazz) en Yessin Rahmouni met Impress Taonga (Vitalis x Hotline).

