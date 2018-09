Vincourt overtuigt met tweede plek in Lichte Tour

Jean-Michel Roudier, de Franse jury bij M, had een hogere klassering voor Vincourt in gedachten. Hij beloonde haar prestatie met maar liefst 73,676%, waarmee ze ruimschoots bovenaan zou eindigen. De vierde plek die de twee andere juryleden haar toebedeelden gooide echter roet in het eten.

Drie keer Adelinde

Adelinde Cornelissen komt aankomend weekend met drie paarden aan de start in Saumur. Naast Aqiedo (v. Undigo) en Zephyr (v. Jazz) in de Grand Prix, neemt ze ook de zevenjarige Fleau de Baian (v. Jazz) voor het eerst mee naar een CDI. Fleau, de volle broer van Parzival, scoorde afgelopen voorjaar al ruim 74% bij zijn nationale Lichte Tour-debuut en werd zevende in de finale van het WK voor zevenjarige dressuurpaarden.

Bron: Paardenkrant.nl-Horses.nl/www.adelindecornelissen.nl