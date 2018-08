Dressuuramazone bestraft met gele kaart voor te strakke neusriem

“Ik heb met dezelfde zachte lederen neusriem gereden als de dag ervoor in de landenwedstrijd en de neusriem zat in hetzelfde gat”, vertelt Charlotte Dicker aan Horse and Hound. “Dit heb ik ook gedaan op alle eerdere wedstrijden die ik dit seizoen heb gereden, zowel nationaal als internationaal. Ik heb nooit eerder commentaar gehad van een steward.”

Beste Britse resultaat

“Mijn paard Sabatini is mijn wereld en ik zou nooit iets doen om haar welzijn in gevaar te brengen of haar ongemak toe te brengen, maar ik accepteer de beslissing”, vervolgt de negentienjarige young rider die in de landenwedstrijd met een een score van 71,118% en de tiende plek het beste resultaat voor Groot-Brittannië neerzette.

Standaard maatstaf

Volgens de reglementen van de FEI mogen een neusriem en een kinketting nooit dermate strak bevestigd zijn dat ze het paard kunnen schaden. Dicker roept op om deze regel duidelijker te specificeren. “Er zou een standaard maatstaf moeten zijn voor wat te strak is in plaats van een individuele mening.”

