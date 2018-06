De CDI3* Grand Prix Spécial om 10.00 uur, de CDI3* kür om 12.00 uur, de B-finales van de landenwedstrijd (Spécial 14.30 uur en kür 15.45 uur) en de grote finale van de landenwedstrijd in de hoofdarena (Spécial 18.00 uur en kür 19.30 uur). Dat staat vandaag allemaal op het programma. Uiteraard is alles live te volgen via ClipMyHorse.tv en zelfs de NOS heeft tijd ingeruimd voor deze dressuurdag op CHIO Rotterdam (livestream op NOS.nl en vanaf 16.10 uur op tv).