Dressuurforum wil af van Indoorkampioenschap Subtop

“De vraag is dan ook of we dit nog steeds moeten organiseren als ruiters en publiek geen belangstelling hebben? Het dressuurforum adviseert dan ook om geen KNHS Indoorampioenschap Subtop meer te organiseren. Dit advies zal worden voorgelegd aan de Technische commissie dressuur en het KNHS-bestuur”, schrijft het dressuurforum in een verslag over de laatste bijeenkomst op 18 juni.

Toezichthouders op voorterrein

Het dressuurforum is ook nog steeds bezig met de pilot ‘toezichthouders op het voorterrein’. In de pilot, die dit jaar al loopt, wordt op vier wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn of haar regio. De forumleden melden dat het vinden van juryleden die deze taak op zich willen nemen lastig blijkt.

Bron: KNHS