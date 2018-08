Drie kinderen van Nederlandse teampaarden bovenaan

Met een 8,9 voor de submission (hoogste cijfer van de ochtend) was er een mooie pluim op de hoed van Emmelie Scholtens. Zij stuurde Indian Rock van Ad Valk en Stoeterij Black Horse, die braaf de gevraagde verrichtingen toonde met vooral een mooi silhouet, naar een gemiddelde van 8,94 met verder onder andere een verdiende 9,5 voor de galop en een 9,2 voor de aanleg.

Helgstrand paard

Met die 8,94 gemiddeld stond Scholtens lange tijd aan kop, maar tegen het Deense geweld uit stal Helgstrand was de Apache-zoon niet opgewassen. De net zoals zijn vader spectaculair, maar ook ietwat aan de trage kant, bewegende Zhaplin Langholt kreeg van de jury een 9 gemiddeld met onder andere een 9,5 voor de aanleg, een 9,8 voor de draf en een 9,7 voor de galop. Die bijna perfecte score voor de draf komt ook deels op het conto van Helgstrand, toen de teugels langer werden bij het halsstrekken, was het spektakel ook iets minder.



Imagine

Met die iets trage bewegingen is Zhaplin Langholt een typisch WK-paard, dat is de merrie Imagine (Dream Boy x Jackson) minder. Zij is misschien juist wel aan de snelle kant om naar enorme scores op jonge paardenkampioenschappen te gaan. Bart Veeze stuurde de merrie van Theo Driessen netjes door de proef, waarbij er misschien nog iets meer rust zou kunnen zitten in de drafverruimingen. De twee juryteams (Lars Andersson & Ulrike Nivelle en Mariette Sanders & Maria Colliander) gaven een 8,9 voor de draf, een 8,8 voor de stap en een 8,8 voor de aanleg.

Punten voor aanleg leidend

Zoals gebruikelijk zijn de punten voor de aanleg praktisch leidend op de Wereldkampioenschappen. Met een 9 voor de aanleg scoorde de zeer indrukwekkende Deense merrie Atterupgaards Delorean (Bon Bravour x Sandro Hit x volle zus Atterupgaards Cassidy) van Stutteri Atterupgaard hoger dan Imagine, maar amazone Selina Solberg Vittinghus zat het toptalent enigszins in de weg. Met onder andere een 9,2 voor de draf, een afstraffing voor de submission (7,2) en dus de 9 voor de aanleg werd het een 8,6 gemiddeld.

Van Vliet stuurt In Style knap rond

WK-debutante Renate van Vliet liet met In Style (Eye Catcher x Lorentin I) van Joop van Uytert een nette ronde zien. De bruid to be (18 augustus is de bruiloft van Van Uytert en Van Vliet) mocht in Ermelo een mooie 8,58 gemiddeld in ontvangst nemen. Hier twee keer een 8,9: voor de aanleg en de draf.

Jury tussen Nederlandse en Duitse beoordeling in bij Ibiza

Verder kwam voor Nederland de in Oldenburg goedgekeurde Ibiza (v. Desperado) met de Duitse Juliane Brunkhorst al voor de pauze in de baan. Hier was vooral het cijfer voor de stap interessant: de hengst van Asgard Dressage BV kreeg in het verleden namelijk 5-en en 9’s voor die gang. De jury in Ermelo ging er tussenin zitten: een 7,5 (8,12 totaal).

Tweede Zonik

Een tweede Zonik in de top met een 8,5 gemiddeld is de voor 850.000 euro op de PSI aangeschafte Zum Gluck (Zonik x Florestan I) van RS2 Dressage. Robin van Lierop, die behoorlijk zenuwachtig was, hield het hoofd koel en mocht onder andere een voor de stap in ontvangst nemen.

7,6 voor verrichtingskampioen Inclusive

De KWPN verrichtingskampioen Inclusive (Everdale x Uptown) kwam voor Groot-Brittanië met Charlotte Fry in de baan. Voor hem werd het een 7,6 gemiddeld.

Helgstrand sluit de rij

Andreas Helgstrand aan kop voor de pauze, maar tegelijkertijd sluit ook een ex-paard van de Deense handelaar de rij. Heiline’s Zanzier (v. Blue Hors Zack), die lang bij Helgstrand te koop stond en nu van het Poolse bedrijf MM Brothers is, kwam niet verder dan een 6,63.

Nederlandse combinaties na de pauze

16.33 uur – Joyce Lenaerts met Beukenvallei’s Iconic B (v. Bon Bravour)

17.00 uur – Bart Veeze met Imposantos (v. Wynton)