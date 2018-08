Drietal neemt initiatief om Master Springen Zweeloo voort te zetten

“Toen het bestuur van het Master Springen aankondigde te stoppen, zag ik op Facebook een bericht langs komen van een vaste klant die al zijn munten weg wilde gooien”, vertelt Joop Timmer. “Ik heb daarop het initiatief genomen en wilde een hippische visite organiseren waar deze munten nog een keer gebruikt konden worden.”

Sport toevoegen

Van het één kwam het ander en afgelopen donderdag staken Timmer, Renting en Schepers de koppen bij elkaar om het door te spreken, waarbij ze tot de conclusie spraken om ook maar wat sport toe te voegen. “Zo heb ik Drie bedacht en hebben we dit concept in drie dagen uitgewerkt. Leuke sport, weer net even wat anders en veel publiek.”

Drie

Het evenement, dat afgelopen zondag plaatsvond, stond ook daadwerkelijk geheel in het teken van het cijfer drie. “Consumpties alleen per drie en er waren ook maar drie soorten: cola, bier en rosé. Daarnaast duurde het evenement maar drie uur”, vervolgt Timmer. Van de drie hindernissen werd na iedere ronde de laatste verhoogd, en uiteindelijk kreeg de winnaar 300 euro overhandigd.

Zeker een keer of drie

Acht deelnemers verschenen zondag uiteindelijk in de ring: Alexander Chitty, Annelinde Hoving, Anouk Vos, Carmen Bakker, Lars Wonder, Melissa Mol, Mike Brandt en Tom Werkman. Chitty zette de winnende rit neer, hij kwam over een hoogte van 1,85 meter.

Op de vraag of dit evenement volgend jaar nog terugkeert antwoord Timmer: “Zeker een keer of drie”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl