Droom Bruce Goodin komt uit

Vlak voor de Nations Cup in Abu Dhabi kreeg de in Zweden woonachtige Bruce Goodin Danny V te rijden met als resultaat de overwinning met het team. “Na de Nations Cup gingen we op zoek naar de mogelijkheden om dit te vervolgen,” vertelt Goodin. Met behulp van sponsoren kon een deal gesloten worden om het fokproduct van F.L.M. Teepen uit Venlo te blijven rijden.

‘Een van de beste paarden’

“Het is geweldig om met hem verder te gaan, het is een fantastisch paard. Hij is een van de beste paarden, zo niet de beste, die ik ooit gereden heb”, aldus de Nieuw-Zeelander.

Andere teamleden

Uit het winnende team van Abu Dhabi zijn ook Daniel Meech met Fine (v. Corlensky G) en Samantha McIntosh met Check In 2 (v. Cordalme Z) geselecteerd voor Tryon. De vierde man is Sharn Wordley, de hoogste geplaatste Kiwi op de wereldranglijst. Wordley reist naar Tryon met de twaalfjarige Casper (v. Contender).

Bron NZ Equestrian