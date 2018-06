Dubbeldam grijpt net naast de winst

De strijd om de zege in de 1,50m-rubriek op tijd ging zaterdagmiddag in Geesteren vooral tussen Charlotte Bettendorf en Jeroen Dubbeldam. De Luxemburgse amazone kwam net iets sneller aan de finish dan Dubbeldam en won daarmee een auto. Dubbeldam was op zijn beurt ruim een seconde sneller dan de nummer drie, Beezie Madden.