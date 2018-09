Dubbeldam tweede in Medium Tour Finale Paderborn

Tobias Meyer reed met C.D. (v.Check In) een tijd van 32,98 seconden in de tweede fase. Geen één van zijn collega’s wist sneller te rijden en zo hield Meyer de overwinning in eigen land. Jeroen Dubbeldam kwam met Roelofsen Horse Trucks Gioia van het Neerenbosch (v.Nagano) het dichtst bij de tijd van de Duitser. Dubbeldams tijd van 33,43 was net te langzaam en bezorgde de topruiter een tweede plaats.

Nederlanders in de prijzen

Op een zesde plaats eindigde Wout-Jan van der Schans met de Tangelo van de Zuuthoeve nakomeling D’Angelo. Op plaats 13 in deze rubriek vinden we nog Gerco Schröder en Glock’s Zaranza (v.Karandasj). In de zevenjarigen finale van vanochtend vielen de Nederlanders ook al in de prijzen. Wout-Jan werd met A S Bombay (v.Diamant de Semilly) zevende, Ben Schröder en Grodino (v.Eldorado vd Zeshoek TN) werden negende en Willem Greve stuurde Grandorado TN (v.Eldorado vd Zeshoek TN) naar een 12e prijs.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl