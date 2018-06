Dubbeldam voert Nederlandse top drie aan

Met een foutloze rit en 58,94 seconden op de teller bewees Jeroen Dubbeldam te beschikken over uitstekende stuurmanskunst. Het jonge talent Lisa Nooren boodt echter de nodige weerstand, door Dienellie in 59,51 over de finishlijn te sturen. De KWPN-gefokte merrie is een dochter van Berlin.

Net niet genoeg

Leopold van Asten kwam met VDL Groep Urane de Talma in de tweede helft aan start en maakte het met een scherp gereden rit spannend voor Dubbeldam en Nooren, maar kwam met de Argentinus-dochter tekort om één van beide te verslaan.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl