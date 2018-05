Dubbele zege voor Kirsten Beckers: ‘Nog steeds niet uitgeoefend’

Kirsten Beckers debuteerde met Sandloh – die ze in training heeft van Rob van Puijenbroek van De Begijnhoeve – onlangs op de eerste Subtopselectie in Kronenberg. “Dat was zeker niet slecht maar toen had Sandloh wat spanning in de stap en achteraf gezien had ik hem beter wat langer los kunnen rijden. Vandaag heb ik iets langer losgereden maar dat eigenlijk nóg wel langer gekund.”

Tien keer beter

Het duo begon sterk aan de proef maar liep een paar dure fouten op in de galoptour. “Sandloh liep heel fijn en ik had al veel meer controle dan bij ons debuut. De eerste pirouette was heel mooi maar voor de tweede schrok hij, draaide om en dat werd een beetje een zooitje. En in de laatste uitgestrekte galop had ik niet helemaal de controle die ik wilde dus de score kan zeker nog omhoog. Maar het was al tien keer beter. Hij is met z’n 1,80 m best groot maar mooi in verhouding en past me heel goed. Zolang als hij er is gaat ie lekker mee en heb ik er veel plezier van.”

Bekijk hier een trainingsvideo van Kirsten Beckers met Sandloh



Zeventig in zicht

Met Dimare, moeder van de KWPN-hengst Habanna en volle zus van Sönke Rothenbergers Cosmo, scoorde Beckers onlangs in Someren bijna 70% in de Grand Prix. “Het lopen was vandaag veel beter. Ze was veel losser en meer naar boven. De zeventig procent was in zicht, maar helaas hadden we dure fouten”, aldus Beckers die kostbare fouten opliep in de dubbeltellende zigzag en eners.

Foutloos een dingetje

“Van de week met Easy Quo en vandaag met beide paarden had ik hele goede stukken maar ook echte fouten. Het foutloos rijden begint best wel een dingetje te worden”, vervolgt Beckers lachend. “Het doel is om zonder fouten door de proeven te komen dus we zijn nog steeds niet uitgeoefend.”

Van Lierop beste in ZZ-Zwaar

Ook Dana van Lierop mocht twee oranje linten ophalen. Ze reed Desperados-zoon Dodge Raider, haar zilveren troef van de KNHS Indoorkampioenschappen Z2 afgelopen maart – in de eerste proef ZZ-Zwaar naar 68,64% en in de twee proef naar 63,07%.

