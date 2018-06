Dubbele zege voor Yves Houtackers

Yves Houtackers heeft zijn merries in vorm bewees hij vandaag in het Belgische Lier.

Zevenjarigen

Zijn eerste zege van de dag boekte hij met de Eldorado van de Zeshoek-dochter Goodbye. De combinatie finishte in de winnende tijd van 29,89 seconden. De top drie werd naast Houtackers aangevuld door Charlotte Oda Lyngvaer. De Noorse amazone werd tweede en derde met twee KWPN’ers. Met de Cantos-dochter Guapa, die voorheen werd uitgebracht door Angelique Hoorn, mocht ze de tweede prijs in ontvangst nemen. Haar andere troef in de top drie, Goanita (v. Zandor), werd geboren bij Stal Hendrix.

Naast Houtackers mochten ook Patricia en Dominique Greeve en Vincent Geerink een prijs in ontvangst nemen.

1,40 meter

Ook in de laatste rubriek van vandaag in de Stephex Arena zegevierde Houtackers. Opnieuw reed hij een tijd in de 29 seconden, maar ditmaal reed hij deze tijd met de negenjarige merrie PMH Pollyanna (v. Marius Claudius), die gefokt is door N. Draber. Michael Greeve legde vier seconden langzamer de tweede fase af dan Houtackers met de Kashmir van Schuttershof-zoon Unicstar de Courcy en werd hiermee negende.

Voorafgaand aan de rubriek werd nog een rubriek over 1,40 meter verreden. Hier werd Houtackers negende met Dancing Queen VK achter Lisa Nooren met Dienellie (v. Berlin). Deze rubriek werd gewonnen door de Belg Jens Vandenberk met Oblivion (v. Hermes de Reve).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl