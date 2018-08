Dubbelslag voor Leendert Veerman op Landbouwdag Opmeer

Zes langspannen vingen de wedstrijd aan waarna Derk Jan Mekkes met PrimeVal Varanno (v. Manno) en PrimeVal Wizz Kid’s Gonda (v. Patijn) heel constant en mooi recht voor elkaar had en als voorlopig eerste weer mocht opstellen. Bij Ule Haarsma was het voorpaard nogal springerig en ook bij Leendert Veerman was het voorpaard iets aan het bijspringen.

Hammers, Jordans en Bouwman

Hierna mochten Henk Hammers, Jan Jordans en Jan Bouwman hun tandem opstellen en werden de eerste drie uitgenodigd nogmaals af te rijden voor de definitieve plaatsing. Zavanno (v. Manno) en Elburg (v. Morocco Field Marshal) van Haarsma pakten nu beter aan hoewel Elburg nog wel een paar keer wegsprong.

Na operatie weer helemaal bovenop

Veerman had Equifirst Gentleman (v. Saffraan) en Equifirst Emerson (v. Manno) van Maatschap Alting aangespannen en dat klapte er geweldig op in deze finale. De vos Gentleman kreeg een jaar geleden koliek en moest door een operatie in leven gehouden worden en is er nu helemaal weer bovenop. De keuze om de vos als achterpaard te laten starten werd zaterdagmiddag in Rijs genomen nadat hij eerst in het damesnummer met Manon Veerman goed had gepresteerd en later in het randem ook gemakkelijk mee liep. Veerman en schoonzoon Niek Alting namen deze beslissing en pakte geweldig uit omdat Gentleman en Emerson uiteindelijk kampioen werden.

Juryleden verdeeld

Haarsma werd tweede en Mekkes moest genoegen nemen met de derde plaats. De drie juryleden waren overigens behoorlijk verdeeld want zij hadden alle drie een andere winnaar op de tablet ingevuld. De computer moest nu aan het rekenen om de winnaar te bepalen en omdat Veerman nog twee keer als tweede was ingedrukt werd hij op punten kampioen. Een bijzondere uitslag!

Bron: Paardenkrant-Horses.nl