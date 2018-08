Duits eventingteam op volle sterkte naar WEG Tryon

Regerend wereldkampioene Sandra Auffarth ‘slechts’ als reserve is opgesteld. Haar kampioenspaard Opgun Louvo (v. Shogoun) trok de Duitse dit voorjaar terug uit het Duitse team, maar kwam meteen met opvolger Viamant du Matz. Hij toonde zijn kwaliteit in Aken en bevestigde de vorm in Strzegom. “Hij mist nog wat ervaring, maar toch nemen we hem als reserve mee omdat we er zeker van zijn dat hij een goed teampaard zal zijn als het op de reserve aankomt.”

Sterkere jaren

Melzer zegt dat hij wel eens een bredere keus heeft gehad in eventingruiters, maar hij is er desalniettemin zeker van dat dit team mee gaat doen in Tryon. Michael Jung is geselecteerd met fischerRocana FST (v. Ituango xx), Ingrid Klimke met SAP Hale Bob (v. Helikon xx), Julia Krajewski met Chipmunk FRH (v. Contendro II), Andreas Dibowski met eerste keus FRH Corrida (v. Contendro I) en FRH Butts Avedon (v. Heraldik xx) en tenslotte Kai Rüder met Colani Sunrise (v. Chico’s Boy).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FN