Helen Langehanenberg kwam met de Hannoveraanse hengst Damsey FRH met 79,021% heel dicht bij Werth in de buurt. Bij twee juryleden werd Langehanenberg, die zelfs twee tienen kreeg voor de uitgestrekte stap, bovenaan geplaatst. Met ook nog sterke optredens van Dorothee Schneider (76,404%) en Jessica von Bredow-Werndl (76,255%) gaat Duitsland na twee onderdelen glansrijk aan kop in de Nations Cup.

Teleurstelling voor Graves

Laura Graves kwam naar Aken om te winnen en begon ijzersterk aan haar Spécial. Bij de eerste uitgestrekte draf over de lange zijde zag haar Florett As-zoon iets, schrok en trok een klein sprintje. De volgende uitgestrekte draf galoppeerde de KWPN-ruin aan. De Amerikaanse begon zelf aan de eners terwijl ze een serie om de twee moest rijden en kelderde daarna hard naar beneden. Dankzij een prachtige piaffe- en passage en kleine pirouettes bleef ze nog wel boven de 74%.

Aangename verrassing

Haar teamgenote Perry-Glass leverde direct in de rit daarna een uitstekende prestatie. De amazone reed met haar Diamond Hit-zoon een Spécial met louter hoogtepunten. De donkerbruine beschikt over een imponerend voorkomen met een heel ritmische piaffe en passage en toonde heel safe in zijn seriewerk, waarvoor er meerdere negens werden genoteerd. Een beloftevolle combinatie die in Tryon nog eens voor een verrassing zou kunnen zorgen.

Cassidy niet helemaal in vorm

Cathrine Dufour stelde haar charmante Atterupgaards Cassidy als altijd op een harmonieuze manier voor. De ruin, die constant mooi open in de aanleuning blijft, begon met zeer sterke drafverruimingen en passages, maar in de derde uitgestrekte draf gaf zijn Deense amazone net iets teveel gas en galoppeerde de Caprimond-zoon aan. Ook in de piaffes, waarvoor hij wel eens tienen scoorde, trok hij er net niet helemaal aan zoals hij wel kan. Voor Dufour bleef er 77,489% en plaats vier over.

Scholtens geeft visitekaartje af

Net als in de Grand Prix leverde Emmelie Scholtens voor Nederland het beste resultaat en gaf duidelijk haar visitekaartje af. Met haar stoere Apache liet ze 74,043% noteren. In de eerste uitgestrekte draf over de lange zijde galoppeerde de UB40-zoon aan, wat daarna nogmaals gebeurde. Dat kwam Scholtens duur te staan, maar Apache liet appuyementen, pirouettes en series zien om van te watertanden. Daarmee heeft Scholtens alvast een goede indruk gemaakt voor Tryon.

Nederland goed in de breedte

Na twee onderdelen staat Nederland nog steeds op de vierde plaats in de Nations Cup, al is het gat naar de nummer drie (Denemarken) met 5% wel wat groter geworden. Anne Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. (v. United) zetten een prima prestatie neer en knalden naar 71.681% Zij werden uiteindelijk negentiende. Madeleine Witte-Vrees en Cennin (v. Vivaldi) scoorden 72.404% op de zestiende plaats. Voor Zanardi (v. Rubels), die ongehoorzaam was in de tweede piaffe, en Hans-Peter Minderhoud was er 64.489% weggelegd.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl