Duitse dressuurteam Tryon met Werth en Bella Rose, Langehanenberg reserve

Vorige week stelde de Duitse kampioen Sönke Rothenberger zijn teamplaats veilig met een geweldig optreden op Cosmo (v. Van Gogh) in Donaueschingen. Hij won daar overtuigend de Grand Prix Special na overigens een teleurstellende rit in de Grand Prix.

Jessica von Bredow-Werndl met is met de Easy Game-dochter Dalera opgenomen in het team. De KWPN-merrie Zaire-E (v. Son de Niro) is haar reservepaard. Met de Trakehner merrie Dalera was ze een van de peilers van het winnende Duitse team in de Nations Cup in Aken, wat samen met de goede prestaties in het voorjaar haar een teamplaats opleverde.

Dat Isabell Werth naar Tryon zou gaan, stond allang vast. Alleen welk paard zou het worden? De veertienjarige Bella Rose maakte dit voorjaar haar comeback. Werth reed haar zes keer de ring binnen en won alle proeven. Op het CDI4* in Cappeln won het paar de Grand Prix en de kür met scores boven de 80%. Na de kür-winst stond Werths besluit vast om voor haar lievelingsmerrie te kiezen. Bondscoach Theodorescu deelde het besluit. Werth heeft twee reservepaarden voor Tryon, Weihegold OLD en Emilio.

Dorothee Schneider heeft met Sammy Davis jr. een teamplaats veroverd. In de Nations Cup in Aken zorgde onder meer Schneider voor de winst van het Duitse team.

In Münster werd er nog een keer gekeken naar Helen Langehanenberg en de hengst Damsey FRH. Kort na de bevalling van haar tweede kindje reed Langehanenberg in Aken weer de ring binnen en reed zich daar meteen in de kijker voor Tryon. Ze was de beste Duitse van het team in de Nations Cup. In Münster moest Langehanenberg zich nog een keer bewijzen met de zoon van Dressage Royale. Ze won met ruim 77%, toch leverde het haar de reserve plaats voor Tryon op.

Bron FN/Paardenkrant-Horses.nl