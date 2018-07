Duitse U25-ers winnen landenwedstrijd, Nieuwenhuis beste Nederlandse

Jil-Marielle Becks had vandaag eigenlijk af te rekenen met jurylid Annette Fransen-Iacobaeus, die de zesde plaats in gedachten had voor wat later toch echt de beste combinatie van de dag bleek te zijn (72.382%).

Regerend Europees kampioene

Maar de verschillen in dit veld waren gering. En de Duitse ploeg, met de regerend Europees kampioene Lisa-Maria Klössinger en FBW Daktari (71.971%) op de derde plaats, was heel sterk.

Maxime van der Vlist

Met 71.706% hield Jeanine Nieuwenhuis goed aansluiting met het podium. Maxime van der Vlist en Bailey (v. Negro) werden zevende (69.382%), Geert Hofland en de 22-jarige Oswin (v. Jazz) – invallers in Aken – eindigden op de 13-de plaats.

Duitsland won overtuigend de landenwedstrijd vóór Zweden, Nederland werd derde.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl