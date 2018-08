Duitsland met slechts één routinier naar Tryon

Ehning heeft dankzij het winnen van de Grote Prijs van Aken wel een hele goede voorbereiding richting de Wereldruiterspelen. De ruiter heeft zelfs twee ijzers in het vuur: Prêt à Tout en de veelbesproken dekhengst Comme il faut.

Jonge talenten

Naast Ehning zijn Simone Blum met DSP Alice, Laura Klaphake met Catch Me if You Can OLD en Maurice Tebbel met Chacco’s Son of Don Diarado opgesteld. Voor alle drie wordt dit de eerste Wereldruiterspelen, maar Klaphake en Tebbel maakten vorig jaar wel deel uit van het Duitse team op de Europese kampioenschappen in Gothenburg.

Laatste WEG

Wellicht wordt dit voor Klaphake en haar merrie ook het laatste grote kampioenschap. Een kleine maand geleden wees Paul Schockemöhle, de eigenaar van Klaphake’s Catch Me if You Can OLD, nog een miljoenenbod op de Catoki-dochter af. Na Tryon beslist hij of de merrie verkocht wordt.

