Duitsland stuurt dure afvaardiging zesjarigen naar Ermelo

Dorothee Schneider krijgt het met twee zesjarigen druk in Ermelo. Ze zadelde de voor 235.000 euro verkochte Flying Dancer OLD en Bundeschampionat-finalist Sisters Act OLD von Rosencarre, beide in eigendom van Max-Theurer. Ook haar stalamazone Laura Ströbel mag met Villeneuve meereizen naar Nederland.

Ferrari OLD maakt aanschaf waar

De voor 1,5 miljoen euro aangeschafte Ferrari OLD gaat met zijn eigenaar Andreas Helgstrand naar Ermelo, evenals zijn D’Avie onder Severo Jurado Lopez. Johan Hinnemann’s Matchball OLD mag met zijn stalamazone Stefanie Wolf naar Ermelo, net als HBS Backround onder Ann-Christin Wienkamp.

Lijst van genomineerden:

Severo Jurado Lopez met D’Avie (Don Juan de Hus x Londonderry)

Andreas Helgstrand met Ferrari OLD (Foundation x Hotline)

Dorothee Schneider met Flying Dancer OLD (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I)

Ann-Christin Wienkamp met HBS Backround (Boston x Florencio)

Stefanie Wolf met Matchball OLD (Millennium x De Niro)

Dorothee Schneider met Sisters Act OLD von Rosencarre (Sandro Hit x Royal Diamond)

Laura Strobel met Villeneuve (Vitalis x Dancier)

Reservepaarden:

Kira Wulferding met Bonita Springs (Boston x Fidertanz)

Beatrice Buchwald met Fürst William OLD (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair)

Bianca Nowag met Fiesta Danza OLD (Fürstenball x Weltmeyer)

Bron: Paardenkrant-Horses.nl