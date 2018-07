Duitsland: Vrijwel alleen vijfjarige kampioenen en veilingtoppers naar WK

Hoewel de Westfaals-gefokte merrie, gereden door Sabrina Gessman, zelf nog niet in de schijnwerpers heeft gestaan, is ze wel gefokt door en in eigendom van Helen Langehanenberg.

Ex-kampioenen

Tot de drie voormalig Bundeskampioenen behoren de in Verden voor 100.000 euro aangeschafte Destacado (Desperado x Londonderry) onder Matthias Alexander Rath, Eva Möller met Candy OLD (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) en Devonport (Dancier x Ravallo) onder Rieke Schnieder. Laatstgenoemde was in tegenstelling tot veel van zijn teamgenoten een ‘koopje’. Gerd Sosath kocht hem voor 30.000 euro op de Hengstenkeuring in Verden.

Miljoenen

Revolution, Zum Glück en Zucchero zijn met z’n drieën bijna 2,5 miljoen euro waard, waarvan Revolution ongetwijfeld het grootste aandeel heeft met z’n 1,2 miljoen. Andreas Helgstrand stapte zelf in het zadel van de hengst. Zucchero werd voorgesteld door Frederic Wandres en Zum Glück verscheen, in tegenstelling tot de eerste selectie, met Robin van Lierop in de ring.

Geen WK voor For Emotion

Een opvallende afwezige tussen de genomineerden is For Emotion (Foundation x Sandro Hit) van eigenaresse Anna Kasprzak. Ook niet genomineerd, maar wel reserve zijn: sporttesttopper Dimitroff MT (Dimaggio x Brentano II), Thiago (Totilas uit Grand Prix-merrie Wahajama Unicef) en Danubio OLD (Dante Weltino x Laudabilis).

Overzicht genomineerden:

Eva Möller met Candy OLD (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich)

Matthias Alexander Rath met Destacado (Desperado x Londonderry)

Rieke Schnieder met Revonport (Dancier x Ravallo)

Sabrina Gessman met Drama Queen (Deveraux x Louis Le Bon)

Andreas Helgstrand met Revolution (Rocky Lee x Rouletto)

Frederic Wandres met Zucchero (Zonik x Prince Tatch xx)

Robin van Lierop met Zum Glück (Zonik x Florestan I)

Reserves:

Laura Strobel met Dimitroff MT (Dimaggio x Brentano II)

Eva Möller met Thiago (Totilas x Warkant)

Sandra Kötter met Danubio OLD (Dante Weltino x Laudabilis)

Bron: Paardenkrant-Horses.nl