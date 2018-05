Duitsland wint Nations Cup, Nederland slechts twaalfde

Onder leiding van Ad Wagenmakers vertegenwoordigde een jonger en minder ervaren team Nederland in Uggerhalne.

Zwaar parcours

Het parcours op drie sterren niveau bleek een zware kluif. Van de dertien teams bestaande uit elk vier ruiters kwamen er maar slechts ruiters ongeschonden over de finishlijn. Deze prestatie werd onder andere geleverd door topruiters zoals Rolf-Göran Bengtsson en alleen Gerrit Nieberg en Julie Andrews reden dubbel foutloos.

Geen nulronde

Glenn Knoester zette het beste resultaat neer door slechts één springfout te maken met Alpicor (v. Lupicor). Knoester vormde een team met Nooren, Lemmen en Olsmeyer die allemaal vrij jonge paarden meenamen in deze Nations Cup. Lemmen finishte met twaalf strafpunten met Ideaal (v. Andiamo) en Olsmeyer zag zeventien strafpunten verschijnen op het scorebord met de Calvaro-zoon Dalvaro 2. Lisa Nooren, die behoort tot één van Nederlands grootste talenten en onlangs is opgenomen bij de Young Riders Academy, kende vandaag ook wat pech in het zware parcours. Met Dienellie (v. Berlin) leverde ze het wegstreepresultaat van twintig strafpunten.

Top drie

De zege ging met twintig strafpunten naar het Duitse team onder leiding van Heinrich-Hermann Engemann. De top drie werd compleet gemaakt met Groot-Brittannië op de tweede plaats en een gedeelde derde plaats voor België en Ierland.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl