Dujardin en Hester niet naar Rotterdam

Na haar succesvolle optreden met de talentvolle Mount St. John Freestyle (v. Fidermark I) op het CDI in Nieuw en Sint Joosland vertelde Charlotte Dujardin dat de wedstrijd in Rotterdam het laatste optreden zou worden op het Europese vaste land voor de reis naar de WEG in Tryon. Maar naar de zeges in Windsor besloot Dujardin toch in eigen land te blijven.

Hester richt zich met Delicato op Tryon

Carl Hester zelf richt zich met Hawtin’s Delicato op de wereldruiterspelen in Tryon. Ook Hester rijdt de zoon van Diamond Hit in Bolesworth dit weekend. Zijn eerste paard Nip Tuck (v. Don Ruto) heeft hij sinds het EK in Gothenburg niet meer aan de start gebracht.

Capri Sonne Jr wel in Rotterdam

Het Britse team wat in de Nations Cup in Rotterdam zal starten, bestaat uit Lara Butler (Rubin al Asad), Michael Eilberg (Marakov), Emma Hindle (Romy del Sol) en Gareth Hughes (Briolinca). Laura Tomlinson komt met de KWPN-hengst Capri Sonne Jr (v. Rhodium) aan de start in het CDI3*. Dit wordt het eerste optreden voor het paar op Nederlandse bodem sinds zijn vertrek uit de stallen van Dinja van Liere.

Bron Eurodressage