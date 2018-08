Dujardin en Hester op shortlist Tryon

Na de successtory van het Britse dressuurteam dat teamgoud won op de Europese kampioenschappen van 2011 in Rotterdam en op de Olympische Spelen van 2012 in Londen, lijkt er na het pensioen van Valegro, Uthopia en Mistral Hojris weer een sterk team op komst te zijn.

Faurie en Hughes met twee op de lijst

Naast Dujardin en Hester staan ook Lara Butler met Rubin Al Asad (v. Rubin Royal) en Spencer Wilton met Super Nova II (v. De Niro) op de shortlist. Emile Faurie bereikte de lijst zelfs met twee paarden, Delatio (v. De Niro) en KG’s Dono Di Maggio (v. Dimaggio). Ook Gareth Hughes heeft twee ijzers in het vuur: Don Carissimo (v. Don Crusador) en Classic Briolinca (v. Trento B).

Onervaren

De paarden van zowel Dujardin als Hester, die eerder dit jaar pas op Grand Prix-niveau debuteerden, nog relatief onervaren. Mount St. John Freestyle liep pas vier internationale wedstrijden en won ze allemaal, met 79,652% als hoogste Grand Prix-score tot dusver. Hawtins Delicato (met pas drie internationale optredens) behaalde 77,127% als hoogste score.

Medaillekansen

Spencer Wilton en Super Nova II behaalden al eens ruim 78%, maar de ruin werd de laatste twee wedstrijden afgemeld voor de Grand Prix Spécial. Delatio van Faurie kwam in de Grand Prix nog niet boven de 73% uit, maar liep in de kür al wel eens scores over de 80%. Daarmee lijkt het Britse team één van de kanshebbers op een teammedaille.

Bron: Team GBR/Paardenkrant-Horses.nl