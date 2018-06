Dujardin en Mount St. John Freestyle naar 80% in eerste Spécial

Dujardin en Mount St. John Freestyle imponeerde met enorme drafverruimingen – waarvoor zelfs een tien werd genoteerd – en een prachtige piaffe/passage-tour. In vergelijking met de eerste internationale start op Zeeland Outdoor eerder dit jaar heeft de merrie de overgangen tussen piaffe en passage veel beter onder de knie, alhoewel het op de laatste AC-lijn niet helemaal vloeiend verliep. In de serie om de twee ontstond een fout.

Groot-Brittannië in vorm

Gareth Hughes profiteerde ervan dat Carl Hester niet aan start kwam in de Spécial en stuurde zijn Trento B-dochter Classic Briolinca met 75,383% naar de tweede plaats. Daarmee lijkt Groot-Brittannië voor de Wereldruiterspelen in Tryon al aardig in vorm te komen. Emile Faurie reed Dono Di Maggio (v. Dimaggio) naar de derde stek met 73,021%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl