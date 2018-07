Dujardin zet zegereeks met Mount St John Freestyle voort

De score van Dujardin en de Fidermark I-dochter varieerde van 75% tot 80% en de gemiddelde score van 77,435% ligt daar ook netjes in het midden. Hester kwam met de Diamond Hit-zoon uit op 76,087% en dat was op zijn beurt genoeg om landgenoot Spencer Wilton naar de derde plek te verwijzen.

Top drie

Wilton werd ook nog door een van de juryleden op de eerste plaats gezet. Zijn proef met Super Nova II leverde een totaalscore op van 75,848%, waarmee de volledige top drie boven de 75% scoorde. Wilton en de vijftienjarige zoon van De Niro verschenen op dit CDI voor het eerst sinds september vorig jaar weer internationaal in de ring. Hun laatste optreden vorig jaar in Darmstadt leverde een derde plek in de Grand Prix en winst in de kür.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl