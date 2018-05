Duval’s Capri Sonne wint Inter II bij ZT-debuut

De KWPN-hengst Capri Sonne verhuisde in 2015 naar Groot-Brittannië naar de stallen van Laura Tomlinson. Het paar kwam een aantal keren aan de start in de Lichte Tour, maar daarna bleef het lang stil rondom de Rhodium-zoon en zijn amazone.

Eind van de maand zal het paar voor het eerst weer internationaal in actie komen, in de Grand Prix, op het CDI3* in Aken. In voorbereiding is Laura Tomlinson op de nationale wedstrijd in Addington met de hengst. Gisteren reed ze de Inter II en eindigde op de eerste plaats met 72.54%. Michael Eilberg werd tweede op Fuerst Sinclair (v. Fürst Heinrich) met 70.26%.

Vandaag staat het paar op de startlijst van de Grand Prix.

Kijk hier naar een impressie van de proef die Loes Corsel op haar Facebook plaatste.



Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl