Edward begrijpt er niets van: ‘Total liet zich super zien’

Gal was niet de enige die er niets van begreep, dat gold voor iedereen die de halve finale van de Pavo Cup voor zesjarigen had gevolgd. Inclusief Edwards concurrente Dinja van Liere, die Total U.S. opleidde.

Best moeilijk

“Het was best wel moeilijk om hem te zien lopen”, vertelt Van Liere die eerder dit jaar met pijn in haar hart afscheid moest nemen van de hengst die zij met zoveel succes had voorgesteld in de hengstencompetitie. “Maar aan de andere kant was het ook geweldig om hem nu zó onder Edward te zien. Super! Deze uitslag is niet goed te volgen.”

Belangrijkste

Edward Gal kan er nog niet over uit. “Total U.S. biedt zoveel aan, hij doet zó z’n best, in alle drie gangen… Ach, we hebben heerlijk gereden, Total heeft zich super laten zien, dat is eigenlijk het belangrijkste.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl