Een opvallende keuze van bondscoach Rien van der Schaft. Cennin heeft dit seizoen wisselend gepresteerd en ook op dit NK kwam Cornelissen in de eindstand boven Witte-Vrees uit. De bondscoach laat weten dat hij op dit moment – ondanks de hogere scores van Adelinde en Aqiedo op de observatiewedstrijden – meer vertrouwen heeft in de combinatie Madeleine-Cennin. “Ik heb naar het seizoen gekeken en dan heb ik het meeste vertrouwen in een team met Madeleine qua score. Daarbij gaat het niet alleen om de punten op die twee observaties, het gaat om de lijn die de paarden laten zien, de ervaring van de ruiters, de veterinaire informatie en ga zo maar door. Als het alleen om die twee wedstrijden zou gaan, zouden het selectiewedstrijden zijn. Het zijn observaties.”

Apache reist First Class

Over de scores van Apache en Emmelie Scholtens was geen twijfel. Daar wist Rien van der Schaft al genoeg over na Aken. Er was een ander spannender thema: Kan Apache vliegen? Ja, dat kan volgens de technisch directeur van de KNHS, Maarten van der Heijden. Al is er wel iets speciaals geregeld: Apache vliegt niet met andere paarden in een container maar alleen. “Hij vliegt first class en de bijkomende kosten daarvan zijn voor de eigenaar.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl