“Het is meer dat je zelf constant zit te schudden omdat je niets meer ziet, de teugels gaan glijden en zo blijf je constant een beetje rommelen om die dingen onder controle te houden. Maar Zonik liep gewoon lekker door en ik ben er heel tevreden over. Zeker gezien deze omstandigheden.”

Gauw beginnen

Gal begon bijna direct aan zijn proef: “Ik zag die bui natuurlijk aankomen en dacht: gauw beginnen! Opschieten dat ik nog net voor die bui ben, maar dat ging helaas niet lukken. Het scheelt dat hij nergens naar kijkt. Er was ook nog iets met een plasticje, maar daar zei ik van: hij kijkt toch niet, dus gewoon starten.”

Liever dit

De vraag van de dag in Ermelo: liever dit of toch die 35 graden van gisteren? “Dit had ik echt liever. Gisteren ging gewoon niet, dat kun je niet maken richting de paarden. Dit is voor het paard fijner, maar voor jezelf wat lastiger.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl