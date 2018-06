Edward Gal ook de beste in CDI3* Grand Prix

Hoewel Voice al sinds de Europese kampioenschappen in Gothenburg niet meer in de ring kwam, was daar niets van te zien. De zestienjarige hengst liet zich geroutineerd door de ring sturen. Het enige smetje in de proef ontstond bij het afwenden voor de pirouettes, waar de De Niro-zoon een toegift gaf en een extra wissel liet zien. Na de pirouette naar links ontstond wat verlies van energie.

Ervaren

Bij de Hannoveraanse Don Auriëllo straalde ook de ervaring er van af, wat hem hielp aan een score van 73,174%. Zijn Zweedse amazone loodste hem kundig door de ring, maar de Don Davidoff-zoon miste net de energie die hij voorheen wel liet zien. In de passage en de piaffe kwam hij weinig tot dragen.

Veelbelovende toekomst

De getalenteerde Suppenkasper van Steffen Peters maakte direct vanaf het binnenkomen al veel indruk. De pas tienjarige Spielberg-zoon toonde enorme verruimingen en wil graag sluiten, maar mist daarin af en toe nog wel de balans. De toekomst voor de ruin is veelbelovend en het publiek trakteerde de combinatie met een luid applaus: 72,609% leverde hem de derde plaats op.

Minderhoud en Cornelissen aan elkaar gewaagd

Hans Peter Minderhoud en zijn vriendelijk ogende Rubels-zoon Zanardi en Adelinde Cornelissen met KWPN-hengst Aqiedo kwamen met 72,239% en 72,174% dicht bij elkaar in de buurt. Beide combinaties lieten een zo goed als foutloze proef zien, waar bij Cornelissen en de Undigo-zoon wel opgemerkt mag worden dat de hals meer op lengte mag blijven.

Meulendijks knap zesde

Het jonge talent Anne Meulendijks stond goed haar mannetje in het sterke deelnemersveld, door haar United-zoon MDH Avanti N.O.P. naar de zesde plaats te sturen. De amazone liet een foutloze proef zien, maar in de piaffes kwam Avanti net iets boven te teugel en ging de energie wat verloren. Ze bleven net voor op Diederik van Silfhout en Vivaldi-zoon Expression.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl