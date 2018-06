Over zijn proef is de ruiter redelijk tevreden. “We hadden wat kleine storingen zoals bij de tweeërs, maar naar mijn idee wordt het steeds makkelijker en komt hij beter aan elkaar. Het beeld wordt mooier en de jury’s waren daar ook positief over”, vertelt Gal tevreden.

Vooruitgang

Hij merkt vooral thuis in de training veel vooruitgang. “Dat gaat zoveel makkelijker en ik de proef voel ik nu ook dingen die ik thuis ook heb, en dat moet je natuurlijk steeds vaker hebben.” Gal weet nog niet of hij de Grand Prix Special of de kür op zaterdag gaat rijden. “Dat moeten we nog overleggen met Rien en het team, maar mijn voorkeur gaat uit naar de kür.”

Tryon heeft prioriteit

Gal geeft aan dat de Wereldruiterspelen in Tryon absoluut de prioriteit hebben. “De fouten nu vind ik niet zo heel erg, als ze er met Tryon maar uit zijn. Dit is allemaal nog voorbereiding.”

