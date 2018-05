Eerbetoon Ierse springteam aan Tommy Wade in Nations Cup La Baule

Tommy Wade was één van Ierlands beste springruiters. Begin jaren 60 werd hij beroemd met zijn kleine paard Dundrum en won veel Nations Cup wedstrijden en Grand Prix’ over de hele wereld. In 1963 won Wade met Dundrum alle internationale rubrieken op de Dublin Horse Show, inclusief de Nations Cup.

Goud op EK en WK

Na zijn succesvolle springcarrière werd Tommy Wade Chef d’Equipe van het Ierse team en boekte meer dan 30 overwinningen zoals in Aken, Rotterdam, Hickstead, Dublin, La Baule en Calgary. Onder zijn leiding werd het team in 2001 Europees kampioen en het jaar erop was er goud op de wereldruiterspelen in Jerez. In Spanje won Dermott Lennon ook het individuele goud.

Als eerbetoon aan Tommy Wade zullen de Ierse springruiters rouwbanden dragen tijdens de Nations Cup in La Baule.

Bron Horsesport Ireland